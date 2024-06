Caso Kercher, Amanda Knox condannata a 3 anni per calunnie a Lumumba

05 giugno 2024 a

La Corte d’assise d’appello di Firenze ha condannato a 3 anni Amanda Knox per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, nell’ambito della vicenda giudiziaria per l’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia la notte del 1* novembre 2007, confermando così la configurabilità del reato in relazione al memoriale scritto dalla donna la mattina del 6 novembre del 2007.

Dal punto di vista giudiziario, la Knox i 3 anni li ha comunque già scontati. Ma resta l’amaro di una sentenza che, rientrando dagli Stati Uniti, dove vive, non si aspettava. Anzi, ascolta la sentenza, resta impietrita e poi scoppia in lacrime. A confermare lo stato d’animo i suoi avvocati, Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati. «Amanda è molto amareggiata, pensava di mettere un punto dopo tutti questi anni». Legali che però subito annunciano: «Leggeremo le motivazioni e poi impugneremo la sentenza in Cassazione».