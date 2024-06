Meteo, le tre fasi di Mario Giuliacci: "Quando arriva il caldo". Le previsioni fino al 15 giugno

02 giugno 2024 a

In queste ore le condizioni meteo non sono delle migliori. Piogge e temporali stanno imperversando soprattutto al centro-nord e nei prossimi giorni non molleranno la presa. Dal 6 giugno, però, al centro-sud si farà sentire l'azione dell'anticiclone africano che porterà il primo caldo che, però, si manterrà ancora su livelli decisamente soft. A parlarne è il colonnello Mario Giuliacci che ha pubblicato il suo aggiornamento video sul sito meteogiuliacci.it.

"Con il primo giugno inizia ufficialmente l'estate dal punto di vista climatico che non ha nulla a che vedere con l'estate astronomica che, invece, arriva il 21 giugno. In questi primi 15 giorni prevarranno le giornate di bel tempo soprattutto al centro-sud. Arriverà anche il caldo ma in maniera piuttosto soft. Ci saranno tre fasi: una prima fase tra il 2 e il 5 giugno con rovesci e temporali per lo più pomeridiani soprattutto al nord e un po' al centro. Poco e niente al sud. Fino al 5 giugno, però, non si farà ancora sentire l'azione dell'anticiclone africano. La seconda fase tra il 6 e l'11 giugno quando un debole anticiclone africano interesserà il centro-sud ma ci sarà ancora qualche temporale al nord. Terza fase tra il 12 e il 15 giugno quando venti temporaleschi atlantici interesseranno il centro-nord e sarà ancora debole l'anticiclone africano sulle regioni meridionali".