Meteo, c'è la data della svolta: "Temperature estive". Dove

01 giugno 2024 a

a

a

I termometri sono pronti a segnare alte temperature. È tempo del ritorno del caldo. Questo, almeno, è quanto dobbiamo aspettarci secondo il team di esperti de ilmeteo.it . Presto il mese di maggio, che si è contraddistinto per un'evidente instabilità, sarà solamente un lontano ricordo. Ma attenzione, il cambio di passo non sarà immediato. "A brevissimo termine, per molte regioni non si prevedono ancora significativi aumenti delle temperature. Anzi, se escludiamo un aumento sulla Sicilia e su alcuni angoli del Sud, la nuova settimana si aprirà ancora in un contesto meteo capriccioso per le regioni del Nord e parte del Centro dove le temperature non faranno ovviamente registrare particolari scossoni", hanno spiegato i meteorologi.

Nuovo forte peggioramento: il maltempo non lascia spazio all'estate. Ma poi c'è una svolta

Quando ci sarà, quindi, la vera svolta? Stando a quanto anticipano gli esperti sul sito, "a cavallo della prossima settimana" e dunque tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, "quando l'alta pressione africana inizierà a erodere efficacemente il persistente flusso atlantico che da settimane influisce sul tempo e sul clima in molte regioni d'Italia". Già da giovedì, infatti, le temperature toccheranno "valori estivi" da Nord a Sud. Che vuol dire? Si attendono "punte prossime ai 28/30°C".