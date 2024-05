Università, tra i test di Medicina 2024 don Abbondio, economia e l'accelerazione della Ferrari

28 maggio 2024 a

Prima tornata del test di Medicina 2024 per quasi 70 mila candidati che alle 13 hanno affrontato le domande per essere ammessi ai corsi universitari (poco più di 20mila i posti a disposizione). Oltre alle domande di biologia e matematica, come sempre incuriosiscono i quesiti sulle "Competenze di lettura e conoscenze acquisiti negli studi". Si parte con una domanda sui Promessi sposi e su una frase di Don Abbondio, poi analisi di un testo suylle vitamine e un quesito di economia. Altro "colore" si trova nei quesiti di matematica, dove va calcolata l'accelerazione di una Ferrari.

Nel dettaglio sono 62.279 i partecipanti alle prove di oggi al test di Medicina e 6.785 per Veterinaria domani. Lo rende noto il Ministero dell’Università e della Ricerca. I posti provvisori disponibili per Medicina (in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono 20.867 (+1.231 rispetto al 2023 e +5.001 rispetto al 2022). Di questi 1.400 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. Sono invece 1.272 i posti per Veterinaria (a fronte dei 1.082 posti dello scorso anno per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei 59 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero). Lo scorso 26 maggio, intanto, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti 756,757 e 758 che definiscono i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) e Medicina veterinaria (lingua italiana), per il prossimo anno accademico, 2024/2025.