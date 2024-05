Editoria, bufera su Il Gusto (Gedi): il direttore Ferrua indagato, chi arriva al suo posto

27 maggio 2024 a

a

a

Cambio al vertice de Il Gusto, la testata enogastromica di Gedi: Luca Ferrua si è dimesso dalla guida del supplemento di Stampa e Repubblica dopo essere stato indagato insieme ad altri quattro amministratori e manager per corruzione e turbativa d'asta, nell'ambito della promozione del fritto misto di Baldissero, piatto simbolo piemontese. Una vicenda che ha portato alla perquisizione della sede de La Stampa decisa dalla procuratrice Enrica Gabetta e la piemme Elisa Buffa del Tribunale di Torino. Il primo giugno Ferrua, già sospeso dall'editore, lascerà ufficialmente la direzione del sito e del cartaceo. Come riporta Prima Comunicazione dovrebbe essere sostituito da Eleonora Cozzella, esperta giornalista enogastronomica.

La vicenda che ha travolto Ferrua è legata al Fricasse’ ‘d Baudisse, il celebre fritto misto di Baldissero Torinese. Gli enti locali avevano deciso di promuoverlo con attività editoriali finanziate, ovviamente da soldi pubblici, in favore della società di Ferrua. A far scoppiare il caso una denuncia in consiglio comunale, che ha portato all'apertura dell'inchiesta e il terremoto giudiziario-editoriale.