Influencer Siu, colpo di scena a Biella: chi finisce in carcere

Suokaina El Basri, conosciuta sui social con il nome di Siu, è un'influencer nel mondo del beauty. La giovane - di origini marocchine - si trova ricoverata in fin di vita nell'ospedale di Novara. È stato il marito, giovedì scorso, ad allentare i soccorsi: "Mia moglie è caduta in casa", ha detto Jonathan Maldonato. Ma in casa c’era troppo sangue per giustificare una caduta e la ragazza aveva un foro nel petto. E infatti ora l’uomo si trova in carcere, sempre a Biella, mentre Siu resta ricoverata in prognosi riservata in ospedale. Maldonato, che era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio, ieri in tarda serata è stato portato in questura dove gli è stato notificato l’ordine restrittivo emesso dalla Procura quindi è stato trasferito nel penitenziario biellese. Maldonato che era stato sentito a lungo sabato scorso in Procura in presenza dell’avvocato Giovanna Barbotto, si sarebbe dichiarato non responsabile per quanto accaduto moglie. L’ipotesi di una caduta accidentale della vittima o di un gesto autolesionistico non sono, però, sembrati molto verosimili agli investigatori.

Maldonato infatti, dopo aver detto che "la ferita lacero contusa nel torace" che ha provocato la "lacerazione della arteria mammaria" della moglie "sarebbe stata provocata dall’angolo di un mobile sul quale la stesse sarebbe scivolata", durante l'interrogatorio in procura di sabato 18 maggio ha riferito che la ferita sarebbe stata prodotta da "un gesto autolesionistico" che l’influencer "si sarebbe provocata in modo autonomo". Ora si attende l’udienza davanti al gip per la convalida o meno del fermo.