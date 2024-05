Siu, giallo a Biella: l'influencer trovata in casa con un buco nel petto, è grave

22 maggio 2024 a

Un presunto incidente domestico su cui gli inquirenti vogliono vederci chiaro. È un giallo quanto avvenuto a Soukaina El Basri, 30enne di origini marocchine, nota come Siu nel mondo delle influencer di moda e cosmetici. La donna è ricoverata all’ospedale di Biella in gravi condizioni. Al vaglio dei poliziotti della squadra mobile della questura di Biella, delegata per le indagini dalla procura della Repubblica, ci sarebbe la versione fornita ai sanitari del 118 dal marito della influencer, che al momento dell’intervento con l’autoambulanza nella loro abitazione ha raccontato che la moglie era caduta in casa. Una versione che però non ha convinto la polizia e gli inquirenti, che hanno messo sotto sequestro probatorio l’appartamento dove la coppia vive con le due bambine. Per il momento non risultano iscritti sul registro degli indagati.

Le condizioni di Siu appaiono ancora gravi. Infatti quando la 30enne è arrivata in ospedale presentava un foro al centro del petto da cui fuoriusciva del sangue. Ai sanitari il marito avrebbe riferito che la ferita era stata provocata dalla caduta accidentale su uno spigolo. Una versione su cui gli inquirenti vogliono fare presto chiarezza mentre c'è apprensione per le condizioni della donna.