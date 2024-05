Vajont, l'archivio resterà a Belluno. Mazzi: a L'Aquila le riproduzioni digitali

15 maggio 2024 a

Le carte processuali per il disastro del Vajont si trovano nell’Archivio di Stato di Belluno, mentre a L’Aquila, dove si svolse il processo tra la fine del 1968 e l’ottobre (in primo grado e in appello), verranno consegnate le copie dopo il processo di digitalizzazione che è ancora in corso. Sul possibile trasferimento dei documenti si era aperta una vivace querelle, su cui è arrivato il chiarimento del governo. "In riferimento ad una comunicazione del Ministero della Cultura, rivelatasi sfortunatamente incompleta, sulla destinazione finale dei documenti originali del processo del Vajont, il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi dichiara, unitamente al Ministro Ciriani, che tale archivio rimarrà per sempre a Belluno, dove già si trova", si legge in una nota. A L’Aquila, che fu sede del processo, verranno consegnate le riproduzioni digitali. “Quei 5205 documenti contenuti in 250 buste rappresentano un monito perenne – ha aggiunto Mazzi – appartengono alla memoria di tutti gli italiani e ancor più della comunità veneta di cui faccio parte”.