Meteo, "tante piogge" ma poi...Giuliacci: ecco quando "schizzeranno le temperature"

14 maggio 2024 a

a

a

"Tante piogge al Nord, poche al Centro e niente al Sud. Da domani fino a martedì prossimo": così ha esordito il colonnello Mario Giuliacci, che attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci ha aggiornato gli italiani su che tempo li aspetta. Un maggio primaverile, certo, che vuol dire però anche dover fare i conti con improvvisi rovesci e bruschi cali delle temperature. Ma non bisogna disperare perché "tra il 23 e il 28" l’anticiclone africano travolgerà il Centro-Nord. Non mancheranno, per il momento, perturbazioni. "A partire da mercoledì, giovedì e venerdì tutto il Nord e la Toscana" risentirà ancora degli effetti del maltempo. Sabato, poi, una seconda perturbazione "porterà piogge prima al Nord, poi al Centro e martedì prossimo anche al Sud", ha spiegato l'esperto.

Italia divisa tra grandinate e caldo anomalo: quali sono "i giorni peggiori"

Per quanto riguarda le temperature, "esse sono destinate a raggiungere valori prossimi ai 30 gradi al Sud, intorno ai 27 sulle regioni centrali", ha anticipato il fisico dell'atmosfera. Il motivo? L'effetto dei venti di scirocco "inviati verso l'Italia da un ciclone atlantico che andrà a pescare aria calda sul Nord Africa". Tra sabato e domenica "le temperature caleranno soprattutto al Centro-Sud". Tuttavia, intorno al 23 maggio "arriva l'anticiclone africano soprattutto al Centro-Nord. Le temperature schizzeranno a 25, 27 gradi, mentre al Sud saranno in calo".