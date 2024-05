Roma, scontri tra polizia e manifestanti. Tensione e feriti per gli stati generali della natalità

10 maggio 2024 a

Sono tre i feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo degli studenti a Roma contro gli Stati generali della Natalità. Il contatto tra manifestanti e forze dell’ordine si è verificato quando gli studenti hanno provato a deviare dal percorso prestabilito verso via della Conciliazione. Un ragazza è stata trasportata dal 118 al Santo Spirito per un trauma cranico e due poliziotti sono stati portati al San Carlo di Nancy per contusioni varie.

Il corteo è partito da Piazzale degli Eroi e si è poi diretto verso piazza Risorgimento, senza preavviso. La polizia è intervenuta manganellando e respingendo i manifestanti: si tratta di studenti delle scuole superiori. Nel corso degli scontri sono volati vasi di fiori verso le forze dell’ordine e scarpe rosse con tacco. Negli scontri tra la polizia e i manifestanti che volevano raggiungere gli Stati Generali della Natalità, in corso a Roma, sono rimaste ferite 5 persone, tra cui una ragazza. Sul posto, in via Leone IV, sono intervenute anche due ambulanze.