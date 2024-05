A1, incidente tra due mezzi pesanti e un furgone: chilometri di coda verso Roma

08 maggio 2024 a

Poco prima delle 16 sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma nord, a causa di un incidente al chilometro 520 che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone. Lo comunica in una nota Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del quinto di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 8 chilometri di coda verso Roma. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire ad Orte e raggiungere Roma attraverso il Gra.