Incendio Bolzano, l'azienda delle colonnine per auto elettriche va in fiamme

Un maxi incendio è scoppiato questa mattina nella zona artigianale dei Piani di Bolzano. La colonna di fumo è visibile anche a grande distanza. A causa dei «fumi intensi», la protezione civile consiglia di «tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione» e, a causa delle attuali condizioni meteorologiche, «la nube di fumo si sta sollevando verticalmente e quindi non rappresenta un pericolo immediato». Stando ai soccorritori, non ci sarebbero persone coinvolte. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto segue gli sviluppi dell’incendio che sta interessando Alpitronic, l'azienda leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche. Le strutture del Mase sono in costante contatto con la Prefettura per aggiornamenti in tempo reale e rinnovano l’invito alla cittadinanza a seguire le istruzioni delle autorità competenti.