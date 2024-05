Milano, terrore in piscina per una maxi-intossicazione. Adulti e bimbi finiscono in ospedale

07 maggio 2024 a

Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato dei vapori all'interno delle piscine 'Jacarandà' di via Procaccini 69, a Milano. Il personale del nucleo specializzato NBCR dei Vigili del fuoco, intervenuto tempestivamente, ha effettuato le opere di bonifica, anche per individuare le cause: dai primi rumors i motivi dei problemi respiratori sono stati i vapori inalati per la fuoriuscita di cloro. I piccoli, di età compresa tra i tre e i cinque anni, sono stati condotti in un'area triage allestita dai soccorritori e sono sotto le cure dei sanitari. In particolare sono 11 le persone finite in ospedale, tutti con sintomi respiratori con tosse e irritazione delle vie aeree. Cinque di loro sono bambini ospedalizzati tutti in codice verde: 2 sono stati portati all'ospedale Buzzi, due al Fatebenefratelli e uno al De Marchi. Dei sei adulti ospedalizzati due sono stati portati in codice giallo al Fatebenefratelli, 4 in codice verde.