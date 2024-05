Meteo, il caldo a maggio? Giuliacci: "Aspetta e spera...", i giorni più a rischio

07 maggio 2024 a

a

a

Un mese davvero particolare dal punto di vista del meteo, questo maggio 2024. "Aspettate l'anticiclone africano per godere il caldo? Aspetta e spera perché almeno fino al 20 di maggio non arriverà", afferma il colonnello Mario Giuliacci in un video in cui fornisce le tendenze e le previsioni per il mese in corso.

Insomma, nessuna ondata di caldo anomalo in vista. Anzi, "ci saranno tre perturbazioni" come quella che in queste ore sta interessando il nordest e parti del centro. Da giovedì a sabato "pioggia e rovesci temporaleschi al sud", continua l'esperto sul canale YouTube MeteoGiuliacci che fissa a domenica 12 maggio il giorno dell'arrivo di un'altra perturbazione che esisterà presumibilmente fino al 15. Anche in questo caso i rovesci temporaleschi interesseranno prima il nord ovest, poi tutta Italia. Tempo perturbato anche nel periodo intorno al 20 maggio.

A prescindere dalle precipitazioni a intermittenza sull'Italia, come detto a maggio non vedremo fiammate di caldo africano dovute all'anticiclone. Da nord a sud non si supereranno i 25 gradi.