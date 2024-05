Matteo Falcinelli, “non si è fatto vivo”. Con chi se la prende la madre Vlasta

06 maggio 2024 a

a

a

Non si spegne l’attenzione dei media su Matteo Falcinelli, lo studente italiano brutalmente arrestato a Miami lo scorso febbraio all’esterno di un locale notturno. A parlare al Tg4 del 6 maggio è stata la madre, Vlasta Studenicova: «Matteo è assai commosso per tutto il sostegno che sta ricevendo: messaggi da Spoleto, da chi lo conosce e non, da tutta l’Italia e dagli italiani che vivono all’estero. Nonché dal sostegno da parte dei giornalisti, Matteo non si aspettava minimamente che il suo caso potesse toccare così tante persone». In questo contesto di solidarietà, spiega Studenicova lanciando una bordata, «non si è fatto mai sentire il padre, un totale disinteresse che ci ha sorpresi, perché il padre è stato informato. Subito dopo l’accaduto è stato invitato a mettersi in contatto con me, ma lui ha ignorato questo invito».

"Colpito dalla violenza": dopo il video choc di Matteo Falcinelli parla Tajani

«Anche l’università sta sostenendo Matteo. Ha perso la sensibilità parzialmente delle mani, così gli è stato concesso un po’ più di tempo per sostenere gli esami utilizzando il pc. C’è poi lo psicologo in suo aiuto. Nonostante tutto, Matteo è riuscito a terminare il semestre con grande soddisfazione e voti alti», ha proseguito la mamma. Che ha specificato di apprezzare molto «l’interesse da parte del governo» sulla vicenda. «Qui negli Stati Uniti non abbiamo ancora sporto la denuncia. Sul caso sta lavorando ora l’avvocato Maresca dall’Italia e sicuramente, almeno spero, verrà aperto il fascicolo nella Procura di Roma», ha concluso la donna.