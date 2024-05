Meteo, Sottocorona: weekend nuvoloso poi "il cambiamento". Quando torna il maltempo

04 maggio 2024 a

La situazione di oggi "vede ancora qualche traccia, qualche residuo delle piogge che ci sono state": così Paolo Sottocorona ha esordito. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo. Il suggerimento è di non riporre l'ombrello. Ma vediamo nel dettaglio che tempo ci aspetta. Ci saranno "piccole incertezze", non "maltempo". Tuttavia, la giornata potrebbero "guastare la giornata". Dove? Esse sono "distribuite": interesseranno soprattutto il Nord, alcune zone del Centro e il versante tirrenico del Sud. Non mancheranno però aree con "ben poche nuvole".

Domani il tempo "si stabilizza ulteriormente al Sud e al Centro e sulle zone di pianura del Nord", ma sulla fascia alpina e prealpina "qualche precipitazione c'è". Lunedì, invece, capiremo che al Nord "non era grigio per caso". Ci saranno "fenomeni anche intensi", che prenderanno la zona di Nord-Ovest, quella alpina e prealpina e faranno aumentare la nuvolosità delle altre regioni. "C'è una tendenza a un certo cambiamento del tempo", ha spiegato Sottocorona. Per quanto riguarda le temperature minime, esse tornano dopra i dieci gradi.