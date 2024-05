Columbia, la pretesa della studentessa pro Gaza: "Devono garantirci i pasti", il video surreale

01 maggio 2024 a

Mentre si contano a centinaia gli studenti arrestati per aver occupato le università americane in segno di protesta contro Israele e in favore dei palestinesi, è diventato virale un video in cui una studentessa pro Gaza della Columbia University, tra le più prestigiose degli Stati Uniti, rivendica come aiuti umanitari pranzi e cene per gli occupanti... La studentessa nel corso di un punto stampa ha chiesto all’università newyorkese di garantire cibo e acqua agli occupanti dell'ateneo e i giornalisti, che le hanno contestato l’incoerenza della richiesta.

"Noi stiamo dicendo prima di tutto - ha spiegato la studentessa, Johannah King-Slutzky - che (l’università, ndr) ha l’obbligo di garantire i pasti agli studenti, che pagano la retta per il cibo". I giornalisti hanno chiesto quali fossero gli obblighi da rispettare in una situazione in cui gli studenti si sono barricati dentro l’università e hanno spaccato finestre e vetrate. "Volete che gli studenti muoiano per disidratazione? - ha risposto la studentessa - noi stiamo chiedendo aiuti umanitari di base. Tipo, per favore le persone possono avere un bicchiere d’acqua?".

A quel punto un reporter l’ha incalzata: "Sembra che tu stia dicendo, ’vogliamo essere rivoluzionari, vogliamo occupare questo edificio, ora potreste portarci per favore da mangiare?’". "Nessuno - si è corretta la studentessa - sta chiedendo alla scuola di portarci niente, ma solo di non fermarci dal portare dentro aiuti umanitari". Lo scambio di battute è diventato virale sui social.