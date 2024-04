Benzina, ottima notizia per gli italiani: il prezzo continua a scendere

30 aprile 2024 a

Alla vigilia del tanto atteso primo maggio, la festa dei lavoratori, gli italiani sono curiosi di scoprire quali siano i prezzi dei carburanti. Molti, infatti, hanno programmato giornate di relax e, quindi, di partire. I costi hanno già subito una virata che tende al basso, ma oggi è arrivata la conferma di un proseguimento dell'andamento. Nell’infografica di GEA, la rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self in autostrada continua a scendere fino a 1,997 euro/litro, mentre il gasolio è sostanzialmente stabile a 1,891 euro. L’Alto Adige resta la zona più cara d’Italia, con la benzina a 1,957 euro/litro. La benzina continua a costare meno nelle Marche, dove è stabile a 1,894 euro/litro.