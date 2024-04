Meteo, "Pioggia e temporali". Vortice irrompe nel ponte del primo maggio: ecco dove

28 aprile 2024 a

C'è un clima quasi estivo in molte zone d'Italia in questo fine settimana ma cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo per un altro periodo molto atteso dagli italiani, il ponte del primo maggio? Le correnti provenienti dal Nordafrica hanno fatto innalzare le temperature "fino a 10°C in più", spiegano gli esperti di 3Bmeteo nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Ma è in arrivo dal Mediterraneo centrale "un vortice di bassa pressione nato su Gibilterra", che "porterà un nuovo peggioramento del tempo", si legge sul sito. Ebbene, questa fase dal sapore semi estivo "durerà poco" e "poi tornerà subito la pioggia che nella giornata di mercoledì 1 maggio potrà essere localmente intensa su alcune regioni". Lunedì 29 aprile il bel tempo resisterà al netto di un po' di nuvolosità e deboli precipitazioni che toccheranno il Nordovest. Farà caldo, con punte fino a 27/28°C. Martedì 30 aprile la situazione inizia a cambiare con nubi in aumento al Nordovest e sulla Sardegna "e qualche pioggia anche sulla Sicilia occidentale", ma il peggioramento diventerà più esteso e foriero di precipitazioni a partire da mercoledì 1 maggio.

Nel giorno di festa, "la perturbazione associata al vortice ciclonico raggiungerà tutta l'Italia portando piogge e temporali, anche intensi al Nordovest, Lombardia, Emilia occidentale, Isole maggiori, fascia centrale tirrenica e Campania", spiega il sito meteo che prevede un abbassamento generale delle temperature. Perturbazione che si allungherà nei giorni successivi mettendo in pausa la fase quasi estiva che stiamo vivendo in queste ore.