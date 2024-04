Meteo, Sottocorona fissa la data del miglioramento: "Le temperature saliranno"

26 aprile 2024 a

"Un po' di nuvole ci sono e quelle che riguardano il medio, basso Tirreno sembrano anche consistenti": così ha esordito Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus, il talk-show mattutino che tratta argomenti di politica e di attualità, ha diffuso le ultime previsioni meteo. Brutte notizie, quindi? No. "Di piogge al momento non ce ne sono molte e sono deboli", ha rasserenato tutti. Nella giornata di oggi, al Sud "è difficile che ci siano piogge". Salendo verso il Centro e gran parte del Nord, invece, c'è la possibilità di "qualche debolissima pioggia". Giornata "non perfetta" ma neanche "perturbata". Qualche fenomeno più consistente potrebbe registrarsi in Emilia Romagna, in qualche zona alpina e sulla Liguria, ma nessun allarme va fatto scattare.

Domani ci sarà un cambio di passo. "Questa incertezza si risolverà per molte regioni al Sud e in gran parte del Centro. Rimangono le piogge sull'Appennino centrale e in Toscana. Al Nord tempo ancora incerto e precipitazioni di una certa consistenza al Nord-Ovest", ha spiegato il meteorologo. Il miglioramento continuerà nella giornata di domenica, seppur con precipitazioni abbondanti sull'estremo Nord-Ovest. Le temperature minime "sono ancora basse", ma "la tendenza è a salire", ha assicurato l'esperto.