Carburanti, giro di ribassi e sospiro di sollievo: i prezzi di benzina e diesel

23 aprile 2024 a

a

a

Ottima notizia per le tasche degli italiani. Con le quotazioni internazionali in discesa sulla benzina e ferme sul diesel, sulla rete carburanti della penisola si registrano movimenti al ribasso su entrambi i prodotti. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia Eni, taglia di 1 centesimo il prezzo raccomandato dei due carburanti mentre per Q8 si registra un ribasso di un centesimo sulla benzina, per Tamoil di un centesimo sul gasolio. Le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy vedono la benzina self service a 1,922 euro/litro (invariato, compagnie 1,927, pompe bianche 1,913), diesel self service a 1,804 euro/litro (invariato, compagnie 1,809, pompe bianche 1,793).

Voli proibitivi e prezzi dei carburanti in vertiginoso aumento

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 2,063 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 2,008 e 2,135 euro/litro (no logo 1,970). La media del diesel servito resta a 1,949 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,887 e 2,022 euro/litro (no logo 1,852). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,720 e 0,742 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,304 a 1,434 euro/kg (no logo 1,316).