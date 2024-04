Scurati-Rai, il post di Meloni che inchioda la sinistra: "Lo pubblico io"

20 aprile 2024 a

La premier Giorgia Meloni smonta con un post la polemica aizzata dalla sinistra sul caso di Antonio Scurati e del monologo dello scrittore sul 25 aprile saltato nella trasmissione Chesarà, condotta da Serena Bortone su Rai. E silenzia l'opposizione pubblicando il testo integrale che lo scrittore di M. avrebbe dovuto pronunciare in tv a "titolo gratuito", come emerso nelle ultime ore, salvo poi chiedere un compenso salato . "In un’Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso", premette il presidente del Consiglio in un post su Facebook, "stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile".

La premier sintetizza le due visioni contrapposte: "La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo", afferma. "Non so quale sia la verità, ma pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare) per due ragioni".

