Roma, bloccato a San Pietro con tre coltelli: era tra i maggiori criminali americani

Uno dei più pericolosi e ricercati criminali dello Stato di New York, nella top twelve dei ‘most wanted’, è stato trovato con tre coltelli (da ventri centimetri l’uno) in piazza San Pietro, lo scorso 10 aprile, affollatissima per l’udienza generale del Papa. A riportare la notizia è Repubblica, che spiega che l’uomo è stato notato dai poliziotti dell’ispettorato Vaticano. «Gli agenti senza sapere chi fosse, grazie anche al loro intuito, non gli hanno mai levato gli occhi di dosso, nemmeno per un secondo, fino a decidere di fermarlo e, infine, perquisirlo», sottolinea il quotidiano spiegando che l’uomo aveva addosso «tre coltelli».

L’uomo di 54 anni, Moises Tejada, ha spiegato ai magistrati che ne hanno disposto l’arresto, di essere arrivato dal fronte ucraino, in guerra contro i russi: combatte dal febbraio 2022 a fianco dei soldati di Kiev. È accusato di porto abusivo d’armi e resistenza. Negli Usa Tejada è nella lista dei ricercati perché si sarebbe reso responsabile di sequestri di agenti immobiliari, picchiati e poi lasciati in mutande, ed è “classificato come estremamente violento” dal New York State Department of Corrections and Community Supervision’s Office of Special investigations. Permane il mistero sui motivi della “gita” nella Capitale prima dell’arresto davanti a Papa Francesco.