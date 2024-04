Meteo, quando cambia il tempo. Sottocorona: "Scontro di correnti", il giorno clou

15 aprile 2024 a

Il caldo che ha caratterizzato il fine settimana in molte zone è già destinato a lasciare il passo? Cosa dicono le ultime previsioni meteo? Paolo Sottocorona, l'esperto di La7, prima di Omnibus di lunedì 15 aprile ha spiegato che la situazione di questa mattina mostra "l'incontro-scontro fra le nuvole che interessano il centro del Sud e quelle che stanno interessando la Francia e l'arco Alpino e che arrivano da Ovest". Quale vincerà? "Prevarrà una circolazione di aria decisamente fredda, o meglio dire meno calda di quella dei giorni scorsi", afferma il meteorologo.

Insomma, siamo a un bivio di questa primavera iniziata al sapore d'estate. Entrando nel merito delle previsioni del tempo di lunedì 15 aprile, le nuvole sul centro e sul sud di cui ha parlato Sottocorona "non portano precipitazioni e non sono particolarmente intense". Sono possibili piogge deboli sulle zone prealpine o "deboli nevicata sulle zone alpine a quote sicuramente non basse, però è già un segno di un tempo che sta cambiando".

Tendenza che diviene più marcata martedì 16 aprile, quando avremo "qualche precipitazione più consistente tra Sicilia e Calabria, più debole sul resto del Sud al e centro", afferma il meteorologo. Mercoledì 17 aprile c'è "un cambiamento del tempo" annuncia Sottocorona. Nel dettaglio "qualche pioggia al sud e al centro, localmente anche al nord, con qualche schiarita qui e là". "Non è un peggioramento a tappeto" ma siamo a un cambio di circolazione d'aria, più fresca, in grado di abbassare le temperature nei prossimi giorni.