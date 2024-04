Meteo, pioggia e freddo quasi invernale in vista. Giuliacci: quando arriva il ribaltone

15 aprile 2024 a

Un altro fine settimana dal sapore di estate è andato in archivio e ora la situazione meteo sull’Italia è pronta a cambiare. Diverse perturbazioni si affacceranno sul nostro Paese, con quello che Mario Giuliacci definisce un “nuovo brusco ribaltone delle condizioni meteo”. “Due perturbazioni - prosegue il colonnello - si stanno già muovendo in direzione dell'Italia, e aggrediranno il nostro Paese già nella giornata di martedì 16 aprile, una arrivando da nord e l'altra risalendo da sud. Ecco allora che nella parte centrale della settimana il sole e il caldo lasceranno il posto alla pioggia e anche a un po' di freddo insolito per il periodo. Maltempo accompagnato da venti freddi che causeranno un brusco crollo delle temperature. Insomma, in pochi giorni passeremo da un caldo praticamente estivo a un freddo quasi invernale”.

Sul sito meteogiuliacci.it si parla anche del ritorno della neve, che grazie al freddo “si spingerà fino a quote piuttosto basse per la stagione. Niente nevicate in pianura, però in montagna i fiocchi scenderanno anche al di sotto dei 1000 metri. La neve imbiancherà soprattutto le Alpi Orientali, ma non mancheranno delle imbiancate neanche sul resto dell'Arco Alpino e più giù sull'Appennino Settentrionale e Centrale”. Una spruzzata d’inverno dopo un periodo davvero caldo.