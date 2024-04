Suviana, si cerca l'ultimo disperso. L'ad di Enel Green Power: "Ci elogiavano"

12 aprile 2024 a

È iniziato il quarto giorno di ricerca dei dispersi dell’esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana nell’Appennino bolognese. Più di 200 uomini, tra cui 100 vigili del fuoco, sono al lavoro per cercare nei livelli -8, -9 e -10. L’ultima persona ancora da ritrovare è Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli. Ieri sono saliti a sei i morti della tragedia. A metà mattina sono stati ritrovati i corpi di Adriano Scandellari e Paolo Casiraghi. Poi nella serata, attorno alle 20, la sesta vittima: Alessandro D’Andrea. I loro corpi si trovavano al piano -9. Sempre ieri, il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, ha parlato dell’inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo, spiegando che sono già state ascoltate alcune persone e che saranno effettuati accertamenti su appalti e subappalti. Non sarà sequestrata tutta la centrale, ma solo i piani -8 e -9 in cui si è verificato l’incidente. E sul corpo delle vittime - ha precisato il procuratore - non saranno eseguite autopsie.

Sale il bilancio delle vittime: recuperato il corpo di uno dei quattro dispersi

"Non ci risultano segnalazioni di problemi sulla sicurezza". L’ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei ha risposto su Repubblica agli allarmi lanciati dai sindacati e ha assicurato che "stanno facendo tutto per sostenere le famiglie coinvolte". Sulle cause non si è sbilanciato: "È troppo presto per parlarne". Nel dettaglio, nella centrale erano in corso "lavori di aggiornamento tecnologico, servivano a mantenere l’efficienza di tutto l’impianto". A Enel Green Power "non risulta nessuna segnalazione sulla mancata sicurezza. Questa cosa non è assolutamente corretta, anzi nel passato, anche nel 2022, abbiamo ricevuto apprezzamenti dai sindacati per la nostra impostazione su formazione, sicurezza e valutazione dei rischi, che per legge dobbiamo condividere coi sindacati. Altro che lettera di problemi, c’erano apprezzamenti, mi sorprende, sono amareggiato e sbigottito per queste speculazioni", ha aggiunto Bernabei.