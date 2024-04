Superbonus "misura più scellerata della storia", De Romanis: ora paghiamo il conto

12 aprile 2024 a

a

a

Il Superbonus edilizio che pesa sui conti pubblici italiani "è stata davvero la misura più scellerata che questo Paese abbia mai introdotto perché sta creando disastri", afferma l'economista Veronica De Romanis nel corso della puntata di venerdì 12 aprile de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha parlato di "impatto devastante del Superbonus e simili", insomma le misure totem grilline di Giuseppe Conte. Ora nel Def, il "documento di Economia e Finanza che rappresenta la cornice all'interno della quale noi ci possiamo muovere per la Legge di bilancio", è "un po' mobile perché l'impatto del bonus 110 non è certo, aumenta sempre di più", spiega De Romanis.

"Gigantesca operazione Schlein", l'analisi di Mieli fa calare il gelo: la reazione di Formigli

Ma perché ancora non sappiamo quanto può pesare il bonus edilizio sui contro conti? Il costo "aumenta sempre di più perché dipende da come viene ceduto il credito, ma anche dalle misure che prenderà al governo" che verosimilmente "cercherà veramente di bloccarlo il più possibile". In ogni caso "nei prossimi anni ci sarà un impatto sul debito perché si riduce la quantità di entrate", afferma l'economista. Non se ne scappa: "Il conto ormai va pagato, noi veniamo da un lunghissimo periodo di pasti gratis dove il conto non è stato pagato".