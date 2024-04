Esplode pentola a pressione, donna muore sul colpo a Caltagirone: cosa è successo

11 aprile 2024 a

Tragedia a Caltagirone, in provincia di Catania, dove una donna, una pachistana di 46 anni e madre di otto figli, è deceduta a causa dell’esplosione di una pentola a pressione mentre cucinava. La donna è morta sul colpo. Il Comune ha fatto sapere che pagherà le spese di trasporto della salma in Pakistan.

Dopo l'esplosione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del tragico incidente, se la pentola era difettosa o se è stata usata in modo non corretto. Questo tipo di incidente domestico è piuttosto raro, ma devastante: se la valvola di sfiato è ostruita la pressione accumulata all'interno può provocare un'esplosione. L'incidente di Caltagirone porta alla mente quello avvenuto nel Palemritano, pochi giorni fa. Una donna è morta dopo giorni di agonia a seguito dell'esplosione di una macchina per il caffè. È stata colpita da una moka incandescente scoppiata all’improvviso e poi trovata in stato di incoscienza dal marito. La donna è morta in ospedale dopo un’agonia di un giorno e mezzo.