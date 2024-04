Aosta, "caccia ai fantasmi": spunta la pista della challenge su TikTok

11 aprile 2024 a

La storia di Auriane Nathalie Laisne, la ragazza trovata morta in una chiesa diroccata e nascosta tra i boschi vicini ad Aosta, continua a balzare agli onori di cronaca. Ieri sera un giovane italo-egiziano di 22 anni è stato arrestato a Lione per l’omicidio della turista francese. L’autopsia ha permesso di accertare le cause della morte e sono emersi i segni di diverse coltellate al collo e all’addome. Tuttavia, si indaga sul movente del delitto. Secondo quanto riporta la CNN, gli inquirenti stanno valutando piste differenti e, tra queste, c'è anche quella di una challenge su TikTok, molto in voga tra i giovani francesi. La sfida social, sempre stando a quanto si apprende, consisterebbe in una caccia ai fantasmi, ovvero un'esplorazione di luoghi abbandonati e in rovina che ha il fine ultimo di cacciare gli spettri.

Ma tra le possibili ricostruzioni della morte della ragazza non vengono escluse quella dell'omicidio consensuale, premeditato per compiere un sacrificio, o quella di uno scherzo social nella chiesa sconsacrata, finito poi nel peggiore dei modi. Fonti vicine all'indagine, citate dall'emittente televisiva statunitense, riportano che la 22enne e un ragazzo, che potrebbe essere il sospetto omicida Teima Sohaib, sono stati avvistati nei boschi di La Salle "vestiti da vampiri". I testimoni avrebbero riferito agli investigatori che la giovane era pallida ed emaciata, mentre l'amico aveva capelli neri e carnagione olivastra ed entrambi avevano l'aspetto di zombie.