Meteo, "scompare tutto". Sottocorona indica la svolta in 48 ore

10 aprile 2024 a

a

a

Inizia a indebolirsi la perturbazione che sta attraversando l'Italia, spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di mercoledì 10 aprile. Il meteorologo di La7 prima di Omnibus fa sapere che "è quello che ci si aspettava sulle zone del centro e del Sud", mentre gli effetti della bassa pressione si sentono ancora al Nord. Oggi infatti avremo ancora "quantità molto elevate" di pioggia al Nord "soprattutto nella prima parte della giornata", poi le precipitazioni inizieranno ad attenuarsi.

"Irruzione scandinava", occhio alla data: quando arriva il meteo-ribaltone

La situazione migliora progressivamente giovedì 11 aprile con residui di maltempo nel Nord Ovest fino a venerdì 12 aprile quando "scompare tutto" e "si torna a un tempo totalmente stabil0", spiega Sottocorona. Per quanto riguarda le temperature, nelle prossime 24 ore le minime sono destinate a salire al Nord con qualche diminuzione non molto forte al Sud. Da tenere sotto controllo lo stato dei mari che per un vento fortissimo di Maestrale vede quelli occidentali "non solo agitati ma molto agitati", conclude l'esperto.