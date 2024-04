Aosta, "escalation di violenza improvvisa": l'ipotesi della psicologa Marano

10 aprile 2024 a

Del giallo di Aosta si è discusso anche a Pomeriggio 5, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. È una ragazza francese di 22 anni la giovane trovata morta ad Aosta nei giorni scorsi. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla procura. Oggi si è svolta l’autopsia sul corpo e, dalle prime informazioni, la ragazza sarebbe morta dissanguata. Intanto, il sospettato ricercato per la morte della 22enne ritrovata in una chiesetta di La Salle, in Valle d’ Aosta, è sotto processo a Grenoble per violenze coniugali sulla giovane. Lo riferiscono i giornali francesi Le Progres e Dauphine Liberé, secondo cui il giovane è atteso in tribunale nelle prossime settimane. La psicologa Gabriella Marano ha preso la parola e ha avanzato un'ipotesi con nettezza di parole: "Probabilmente è l'ennesimo femminicidio", ha scandito.

"Sicuramente questo ragazzo c'entra qualcosa. Altrimenti non sarebbe fuggito, non avrebbe fatto perdere le sue tracce e non sarebbe irreperibile", ha continuato ad analizzare Marano. "Bisogna capire cosa sia successo. Qui manca un movente. Certo, la tipologia di delitto ci fa immaginare che si sia trattato di un'escalation di violenza arrivata in maniera improvvisa. Quindi sicuramente non premeditato", ha spiegato. "Anche perché questi due ragazzi non si sarebbero fatti vedere insieme, non sarebbero andati in luoghi affollati. Non emerge un quadro di una coppia in conflitto. La tossicologia ci darà ulteriori informazioni sullo stato di alterazione della ragazza", ha aggiunto la psicologa.