Meteo, "irruzione scandinava" con freddo e maltempo: la data del ribaltone

Il tempo sembra destinato a cambiare presto, almeno in base agli aggiornamenti degli ultimi modelli meteo. Cosa dicono previsioni e tendenze? L'ipotesi di una prossima "irruzione fredda dalla Scandinavia" partire dalla metà di aprile sembra sempre più concreta, fanno sapere gli esperti de IlMeteo.it . Parliamo di "un cambio repentino del tempo già dal 16/17 Aprile a causa dell'irruzione di aria fredda in discesa dal Nord Europa e diretta verso il bacino del Mediterraneo", spiegano gli esperti meteo secondo cui alla base del ribaltone c'è una depressione che insiste tra Danimarca e Svezia in grado di spingere correnti polari fino da noi.

Il risultato? Un brusco abbassamento delle temperature e maltempo. Ma nei prossimi giorni si capirà meglio cosa ci aspetta per la seconda metà del mese. "Sarà fondamentale capire dove si formeranno i minimi depressionari e i contrasti che potrebbero venirsi a creare: dopo una fase di caldo anomalo che ci attendiamo verso il prossimo weekend sussiste infatti il rischio di eventi meteo estremi", si legge nel sito. Effetto dell'incontro tra l'aria calda e umida e le correnti fredde in discesa dal Nord Europa.