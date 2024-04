Dengue, la zanzara tigre si sta risvegliando. L'esperta: ecco dove sta circolando

06 aprile 2024 a

La tigre si sta risvegliando. Non il felino, ma la zanzara. È già stata segnalata nel Sud Italia e a breve gli esperti si aspettano di avvistarla anche più a Nord, a Milano. Sotto i riflettori da quando è scattata l’allerta Dengue, sulla scia della situazione emergenziale che stanno vivendo in Sudamerica, l’Aedes albopicuts, vero nome scientifico della zanzara tigre, sta entrando nella sua stagione. Ed è per questo che "è una priorità ridurre tempestivamente il numero di zanzare che possono essere potenziali vettori di virus in generale". A tracciare un quadro della situazione è Sara Epis, professore associato di parassitologia all’università degli Studi di Milano. Missione: mappare con la squadra di colleghi del gruppo Entopar l’insetto ronzante, per un censimento completo di questa popolazione invisibile che abita la Penisola. Nel capoluogo lombardo, spiega all’Adnkronos Salute, "al momento la zanzare tigre non è ancora stata segnalata. Non è presente perché ancora le notti sono piuttosto fredde. Diversamente al Sud. Già per esempio a Roma questa specie sta circolando, tant’è che la Capitale è partita con le campagne di disinfestazione e di controllo in città. Ovviamente dipende sempre molto dalle condizioni climatiche, ma ci aspettiamo che entro la fine del mese le zanzare tigre comincino a circolare anche da noi".

Chi si sta già facendo sentire è invece la zanzara Culex pipiens, la nostra zanzara notturna, importante vettore del virus West Nile. "Sta già circolando, ne abbiamo già trovata qualcuna nella città di Milano, qualche adulto presente", riferisce Epis. Quanto alla zanzara tigre, quest’anno temuta più che mai nel Belpaese, "è una specie ben diffusa nell’area urbana - dice l’esperta - Questa è una zanzara che si adatta molto bene alle diverse condizioni e agli ambienti domestici, basta poca acqua perché possa deporre le sue uova. Quindi i sottovasi, i secchi lasciati sui balconi o nei giardini, oppure tutte quelle aree che hanno dei ristagni d’acqua nei parchi presenti in città sono ambienti favorevoli allo sviluppo. È una zanzara che dunque non necessita di particolari situazioni" per prosperare. Qualche quartiere milanese risulta in genere domicilio prediletto della zanzara tigre, e quindi più infestato di altri? "Noi stiamo lavorando in diversi siti e la sua distribuzione è piuttosto omogenea su tutto il territorio - osserva l’esperta - Ovviamente l’anno scorso durante l’estate nelle zone dove vengono fatte importanti campagne di disinfestazione ne abbiamo catturate un numero limitato. Mentre invece abbiamo lavorato in particolare nelle zone come gli orti botanici, dove sono state segnalate, quindi comunque nel centro della città".