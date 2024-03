Meteo, Pasquetta salva dal maltempo? Occhio alle ore del pomeriggio

31 marzo 2024 a

a

a

Pasquetta sulla falsa riga di Pasqua per il meteo sull’Italia. Tempo instabile con possibilità di piogge sparse anche intense in alcuni casi. Queste le previsioni per domani del Centro meteo Italiano. Per quel che riguarda il Nord, si attende al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, anche intensi su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio ancora possibilità di piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Lombardia, Triveneto e Romagna. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

A Pasqua si affaccia "il peggioramento". Sottocorona: sorpresa a Pasquetta...

Al Centro, invece, previsto al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutte le regioni centrali. In serata ancora piogge sparse con neve in Appennino a quote medie. Graduale miglioramento dalla notte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

"Fenomeno già in atto ma...": che estate ci aspetta? L'avviso di Giuliacci

Al Sud e sulle Isole Maggiori, infine, la mattina tempo stabile con cieli poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti sulla Sardegna con locali piogge. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, piogge sparse sulla Sardegna. In serata e nottata locali precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.