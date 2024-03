Alfonsine, ritrovate Michelle e Sofia: dov'erano e come stanno

30 marzo 2024 a

Stanno bene e sono da poco tornate a casa con i genitori Michelle e Sofia, le due ragazzine scomparse da Alfonsine, nel Ravennate, e ritrovate dai carabinieri ieri sera in un b&b nei pressi della stazione centrale di Napoli dopo due giorni di ricerche. Le due ragazzine si trovavano alla struttura Air Station e non al b&b Bernadette, come precedentemente indicato e completamente estranea ai fatti. Nella notte hanno raggiunto la Campania i genitori delle due adolescenti, ad accoglierli i carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e del Nucleo Investigativo di Napoli che, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, avevano rintracciato ieri sera la 12enne Michelle Carlucci e l’amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, allontanatesi la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori.

Le ragazzine erano state trovate al corso Arnaldo Lucci, in una struttura ricettiva a due passi dalla stazione. Quando i carabinieri le hanno trovate, le due minori erano in ottimo stato di salute. Stanotte, Michelle e Sofia sono state affidate ai genitori e adesso sono rientrate a Ravenna, dopo due giorni di apprensione e grande spavento. Una nuova storia a lieto fine dopo quella di Edoardo Galli.