Meteo, "saccatura atlantica" e poi il miglioramento: cosa ci aspetta a Pasqua

Manca poco ormai al giorno di Pasqua e gli italiani si chiedono che tempo li aspetta. È il caso di organizzare gite fuori porta o è meglio trascorrere un po' di ore in casa in compagnia della famiglia? "Una saccatura atlantica porterà diffuse condizioni di maltempo sull'Italia ma poi quella stessa saccatura sarà anche l'artefice di un miglioramento": così il team di 3bmeteo.com ha riassunto, in prima battuta, il fenomeno predominante della Settimana Santa. Un "fronte di aria calda di matrice sub tropicale" farà irruzione su tutto il Mediterraneo a partire da giovedì. Una "pausa anticiclonica" abbraccerà il venerdì.

Stando a quanto scrivono gli esperti del sito, "mentre l'Italia si crogiolerà con sole e temperature più che primaverili, l'Europa occidentale sarà nella morsa del maltempo". Feste salve, quindi? Non proprio. "I modelli ci dicono che il vortice responsabile di questo maltempo potrà puntare leggermente verso est nel weekend di Pasqua e nella giornata di Pasquetta", si legge. Lo scenario secondo cui potrebbe arrivare la pioggia anche sulla nostra penisola è sempre più credibile. Quali regioni saranno più colpite? Secondo quanto emerge per ora, quelle "nordoccidentali".

"Allo stato attuale delle conoscenze possiamo dunque ipotizzare una prevalenza di tempo soleggiato e molto mite per tutto il Paese tra le giornate di Giovedì e di Venerdì Santo, poi tra la giornata di Sabato e quella di Pasqua, infiltrazioni instabili potrebbero interessare le regioni più occidentali portando delle piogge mentre sul resto della Penisola il tempo continuerebbe a restare soleggiato e mite": questo il punto della squadra di meteorologi.