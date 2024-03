Meteo, settimana "movimentata". Sottocorona: quando il peggioramento

24 marzo 2024 a

a

a

Anche oggi, domenica 24 marzo, Paolo Sottocorona si è collegato dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, e ha diffuso le ultime previsioni meteo. Buone notizie per la fine della settimana corrente, un po' indigeste per quella in arrivo. Sembra, infatti, che ci sia un cambio di passo all'orizzonte. "Al Nord ormai solo ampie schiarite. Lo stesso vale per le Isole Maggiori. Sulle zone del Centro e del Sud qualche incertezza. Sull'Appennino forse qualche moderata precipitazione": questo il quadro offerto dall'esperto. Il motivo di tali condizioni? "L'effetto di una perturbazione che è scesa e ieri ha toccato il Nord-Est. Quel tipo di aria, quando trova i rilievi, dà qualche tipo di precipitazione", ha spiegato.

"Risentimento" in atto, occhio alla pioggia. Sottocorona: che succede nel weekend

Domani non ci sarà più nessuna traccia di quanto sopra annunciato. "Forse qualche incertezza o solo sereno e qualche nuvola": è la formula scelta da Sottocorona, che però presto ha specificato che, a partire dalla giornata di martedì, "qualcosa inizia a cambiare". "L'inizio di settimana (quella di Pasqua, ndr) sarà un po' movimentato. Il peggioramento sulle zone di Nord-Ovest, poi su quelle di Nord-Est. Sul resto del Paese le nuvole arrivano, ma di piogge non se ne parla", ha continuato. Per quanto riguarda le temperature minime, invece, esse "sono scese sulla Pianura Padana. La tendenza era quella di una discesa", ha concluso il meteorologo.