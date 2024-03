Tour de France, l'Italia scippa alla Francia la partenza del tour

Christian Campigli 21 marzo 2024 a

Il simbolo sportivo di una nazione tra le più orgogliose. Una competizione considerata, da sempre, l'eccellenza nel ciclismo mondiale. Per la prima volta nella sua storia, il Tour de France, la più importante corsa ciclistica a livello mondiale e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, partirà dall’Italia. Lo farà in un anno particolare, ad un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria di un ciclista italiano alla “Grande Boucle”, Ottavio Bottecchia. Il Grand Départ – la “grande partenza” che dagli anni ‘50 si svolge fuori dalla Francia con un vero e proprio evento nell’evento – prenderà avvio da Firenze, dove il 29 giugno inizierà la prima di tre tappe italiane (con arrivo a Rimini) che coinvolgeranno anche l’Emilia-Romagna (Cesenatico-Bologna, 30 giugno) e il Piemonte (Piacenza-Torino, 1 luglio).

Per celebrare questo appuntamento, Firenze organizza per l’intera giornata del 21 marzo una festa a 100 giorni esatti dalla partenza. Nel capoluogo toscano l'evento sarà celebrato con un programma di iniziative che prevede, tra i momenti più significativi, l’accensione del countdown, l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio e della ruota panoramica, con il logo del Tour, al Parco delle Cascine. Si parte dal parco delle Cascine, dove una carovana di 40 giovani ciclisti della Federazione Ciclistica Italiana e 15 ciclisti con la maglia dell'Eroica, pedaleranno fino a piazza della Signoria (per l'occasione infiorata), dove saranno accolti da sbandieratori e musici. Da lì si sposteranno in piazza della Repubblica, dove il sindaco Dario Nardella, assieme al direttore del Tour de France Christian Prudhomme darà il via al conto alla rovescia dei 100 giorni dell'orologio che in piazza scandirà ore minuti e secondi fino alle ore 12 del 29 giugno. Sempre in piazza della Repubblica, nel pomeriggio ci sarà un talk show, ma anche una sfilata di moda, accompagnando turisti e appassionati fino alle ore 19, quando Firenze si colorerà come la maglia del Tour. Le iniziative proseguiranno venerdì 22 marzo, con il Dictée du Tour per le scuole, il tradizionale dettato organizzato nelle città delle tappe del Tour de France, in programma nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Sono 300 gli studenti delle scuole italiane e della scuola francese Victor Hugo che partecipano alla prova: lettori di eccezione l’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey per il dettato in lingua francese, e il Ct della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati per quello in italiano. La prova del Dictée du Tour vedrà la presenza del Direttore del Tour de France Christian Proudhomme.