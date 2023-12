Ciclismo, Rohan Dennis arrestato: le accuse choc sulla morte della moglie

31 dicembre 2023 a

Ciclismo sotto choc per l’arresto in Australia dell’ex campione del mondo nella prova a cronometro nel 2018 e 2019, Rohan Dennis, accusato di aver ucciso la moglie. Il 33enne australiano avrebbe investito ad Adelaide con il suo furgone la consorte 32enne, Melissa Hoskins, ex ciclista olimpionica e professionista. L’investimento sarebbe avvenuto sabato sera vicino alla loro nuova abitazione nel lussuoso sobborgo di Medindie, dove vivevano insieme a due bambini piccoli. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale ma è deceduta poco dopo per le ferite riportate. Il marito è stato poi arrestato con l’accusa di averne causato la morte con una guida pericolosa e imprudente. È stato rilasciato su cauzione ma dovrà comparire davanti al giudice il 13 marzo.

Dennis aveva annunciato il suo ritiro dalle corse a inizio anno proprio con un messaggio sui social alla donna che aveva sposato nel 2018: «Grazie Melissa Dennis per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionale, il tutto mentre crescevi due dei migliori bambini che avrei mai potuto chiedere». L’ultimo successo era stato l’oro ai Giochi del Commonwealth del 2022 a Birmingham, dopo il bronzo nella cronometro individuale maschile alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. In carriera, oltre ai titoli mondiali nella cronometro, due individuali e due a squadre, vanta una vittoria di tappa al Giro d’Italia, una al Tour de France e due alla Vuelta.

Anche la vittima, Melissa Hoskins, era una gloria del ciclismo australiano, sia su pista che su strada: un argento olimpico su pista a Londra nel 2012, due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre nel 2015 e aveva battuto il record dell’ora. Si era ritirata nel 2017, poco prima del matrimonio. Le immagini postate sui social mostrano che i due ex ciclisti avevano festeggiato il Natale insieme e Dennis aveva usato una foto insieme alla moglie e ai figli per gli auguri natalizi.