Meteo, Sottocorona svela la data: "Qual è il cambiamento in arrivo"

La primavera è ufficialmente arrivata. E i suoi effetti si fanno sentire su tutta la Penisola. Paolo Sottocorona ne parla nel corso del TgLa7 del 21 marzo mettendo in evidenza l'alta pressione che blocca il transito di qualunque seria perturbazione. Da sabato 23, però, qualcosa potrebbe cambiare. Vediamo come.

Da Giuliacci la notizia più bella per Pasqua e Pasquetta: che tempo farà per le feste

"Nuvole intense sull'Italia non ce ne sono anche se intorno c'è un certo passaggio - rivela Sottocorona - ma questa alta pressione che provoca anche le nebbie al mattino non consente fenomeni intensi almeno per il momento. Venerdì 22 ci sarà qualcosa in più fra centro e sud. Ci potrà essere qualche pioggia sul medio-basso versante tirrenico ma nessun fenomeno intenso. Sereno o poco nuvoloso al nord e sul resto del centro. Sabato 23 in cui c'è un cambiamento che riguarderà soprattutto la parte centro-orientale del nord con piogge anche abbastanza estese. È il passaggio di una perturbazione aldilà delle Alpi che pare si possa risentire anche sulle zone interne. Centro e sud solo il rischio di deboli pioviggini. Le temperature minime sulle zone costiere sono relativamente alte".