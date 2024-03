Meteo, Sottocorona: "Tempo stabile e alta pressione". E per Pasqua...

19 marzo 2024 a

a

a

Le ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7, martedì 19 marzo, mostrano una situazione "con meno nuvole rispetto a ieri", spiega il meteorologo di La7, "si sono spostate tutte sulla penisola balcanica". Insomma, cieli più sereni al posto delle piogge e delle nubi che ieri si sono viste in molte zone d'Italia. "Il miglioramento c'è", spiega Sottocorona, oggi avremo "l'attenuazione di questi fenomeni e anche diverse schiarite". Resiste qualche debolissima pioggia al nord, qualcuna appena più consistente al Centro Sud soprattutto fra l'Appennino e il versante adriatico. Schiarite sul versante tirrenico e sulle isole tranne qualche nuvola in Sardegna. Ma come detto, bel tempo in molte zone e la situazione migliora mercoledì 20 marzo.

Domani, infatti, "troviamo una situazione con ancora meno nuvole: scompaiono quel quasi del tutto quelle del Sud, del centro e nelle zone interne della Sicilia", afferma l'esperto che prevede tuttavia qualche nube o deboli precipitazioni sulle zone alpine e prealpine. "Piccole incertezze che ci sono nelle zone montuose", afferma Sottocorona secondo cui giovedì 21 marzo "scompare quasi tutto, quindi tempo decisamente stabile, alta pressione e qualche nebbia la mattina". All'inizio delle previsioni, il conduttore del Tg La7 ha chiesto a Sottocorona notizie sulle prossime vacanze di Pasqua, periodo atteso da tanti italiani per viaggi, gite e giornate all'aperto. "È ancora un po' presto per Pasqua", replica il meteorologo. Insomma, dovremmo aspettare ancora un po'.