MeteoGiuliacci, quando arriva la pioggia: "Cambiamento importante"

18 marzo 2024 a

a

a

Novità meteo in arrivo. La settimana che va dal 18 al 24 marzo vedrà "due velocità", prima il bel tempo sulla spinta dell'anticiclone africano, poi un peggioramento. A fornire le ultime previsioni del tempo sono gli esperti di MeteoGiuliacci . A causa di una "profonda goccia fredda" che insiste sulla Penisola Iberica una massa d'aria di origine africana sta arrivando sull'Italia "Questo non farà altro che far innalzare le temperature, nonché una buona dose di pulviscolo sahariano che offuscherà i nostri cieli.", spiega l'autore Andrea Tura.

Sottocorona indica le zone del "molto grigio". Occhio alle temperature

Nel weekend tuttavia avremo un "importante cambiamento del tempo", spiega l'esperto. Sono attesi piogge e temporali, che si faranno sentire a partire dal Nord-Ovest, per poi dipanarsi su tutto il resto dell'Italia. Ma "questo peggioramento non sarà particolarmente duraturo né tantomeno severo", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci. Insomma, pioggia e neve in montagna sabato e domenica ma poi sarà "di nuovo Anticiclone". Parliamo di tendenze e non di previsioni, va detto, ma la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da una rimonta dell'alta pressione. Mai modelli meteo sono spaccati: alcuni paventano "masse d'aria da est fredde, mentre altri propongono la rimonta dell'alta pressione in pompa magna". Incertezza che rende inutile ogni speculazione sul tempo delle festività della Pasqua.