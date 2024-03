Alessia Pifferi, la sorella replica al parroco: "Fragile? Nei momenti d'obbligo"

19 marzo 2024 a

Da tempo Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità di Canale 5, dedica uno spazio al caso di Alessia Pifferi, imputata per l’omicidio aggravato della figlia morta di stenti a 18 mesi. Qualche giorno fa don Agostino Brambilla ha raccontato, nel corso della trasmissione Quarto Grado, di aver inviato una lettera al legale che difende la donna Alessia Pontenani, descrivendo i problemi di cui avrebbe sofferto anche prima della tragedia. Il test di Wais, quello che misura il quoziente intellettivo, è però "attendibile" secondo lo psichiatra Marco Garbarini, consulente della difesa. Pifferi, per il parroco, è "fragile e, come dire, bambina". Quest'affermazione ha acceso il dibattito. In collegamento con lo studio della trasmissione, ha preso la parola la sorella dell'imputata Viviana Pifferi.

Pifferi "capace di...": c'è il risultato della perizia psichiatrica, la svolta

"Mi sembra una descrizione di una persona che l'ha vissuta quasi tutti i giorni quando, in realtà, mia sorella non andava in chiesa dal giorno che si è sposata. Non so come faccia a sapere queste cose. Questo parroco è lo stesso di quando ha fatto comunione e cresima. Poi se ne è andata perché non è mai stata credente e si è sposata in chiesa con l'ex marito. Quindi non so quanto possa aver frequentato la chiesa, nei momenti dell'obbligo", ha ammesso la donna, che così ha preso le distanze da quanto affermato da don Agostino Brambilla.

Parole, quelle pronunciate dalla sorella dell'imputata, che hanno trovato il supporto di Paolo Colonnello. "Aveva ragione la sorella a dire che, se il parroco la conosceva così bene, si era accorto di questi deficit, la donna avrebbe dovuto intervenire", ha affermato. "Mi stupisce che per una persona del genere, che ha partorito nel bagno di casa, fingendo stupore per la figlia appena nata, non è partita nessuna segnalazione ai servizi sociali e, per qualche anno, è stata abbandonata a se stessa o trattata come una persona normale e tranquilla", ha aggiunto il giornalista.