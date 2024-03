Regionali Abruzzo, si rompono le acque al seggio: elettrice partorisce poco dopo

10 marzo 2024 a

Un voto movimentato quello delle elezioni regionali in Abruzzo in corso domenica 10 marzo in un seggio di Sulmona, centro in provincia de L'Aquila. A una elettrice in avanzato stato di gravidanza che stava per votare nella sezione collocata nel liceo artistico del comune abruzzese si sino rotte le acque mentre era in fila. La donna non è riuscita a entrare in cabina elettorale per il voto ed è stata immediatamente accompagnata in ospedale dal marito, in auto. Poche ore dopo, con un parto cesareo nel reparto di Ostetricia e ginecologia, è venuto alla luce un bambino.

Tra le curiosità del voto quella, di tutt'altra natura, sul voto nel comune di Casalbordino in provincia di Chieti. Il sindaco Filippo Marinucci ha presentato una denuncia ai carabinieri contro ignoti, dopo essere venuto a conoscenza che su alcuni social era rimbalzata la falsa notizia secondo cui all’insediamento dei seggi ieri sera a Casalbordino 75 schede elettorali erano già state votate. Per confezionare la fake news è stata utilizzata la grafica di un’emittente televisiva regionale a firma di un giornalista.