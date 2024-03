Reggio Calabria, busta con proiettile a Klaus Davi: scattano le perquisizioni

09 marzo 2024 a

Perquisizione della polizia giudiziaria in casa di un giovane di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini per la busta con proiettile indirizzata al giornalista e massmediologo Klaus Davi. Il destinatario del provvedimento risiede a pochi metri della scuola Carducci, nel quartiere Tremulini, dove il 26 settembre 2023 sono stati rinvenuti una busta con un proiettile indirizzata a Davi. La busta fu rinvenuta da una bambina di sei anni.

A dare la notizia del passo avanti nelle indagini è il sito Spot and Web. Secondo quanto riportato a casa del giovane reggino sono state trovate armi di tipo sportivo modificate in alcune parti e alcune bombe carta artigianali. Le indagini della procura calabrese proseguono per verificare collegamenti tra quanto rinvenuto e il materiale recapitato a Klaus Davi.