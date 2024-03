Prezzi benzina, continua la discesa delle medie. Ma un dato preoccupa

01 marzo 2024 a

Rimbalzano le quotazioni prodotti petroliferi nel Mediterraneo, ma continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, con nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di 1,5 centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio e di 0,5 centesimi quelli della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,856 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,859, pompe bianche 1,849), diesel self service a 1,821 euro/litro (-3, compagnie 1,825, pompe bianche 1,813). Benzina servito a 1,997 euro/litro (invariato, compagnie 2,038, pompe bianche 1,914), diesel servito a 1,961 euro/litro (-3, compagnie 2,003, pompe bianche 1,877). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,360 euro/kg (invariato, compagnie 1,387, pompe bianche 1,338), Gnl 1,206 euro/kg (-1, compagnie 1,217 euro/kg, pompe bianche 1,197 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,945 euro/litro (servito 2,209), gasolio self service 1,913 euro/litro (servito 2,181), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,497 euro/kg, Gnl 1,226 euro/kg.