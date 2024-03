Meteo, arriva la fine del maltempo? Sottocorona gela tutti: nuovo marcato peggioramento

01 marzo 2024 a

Il maltempo sta colpendo l’Italia da giorni, con le perturbazioni che non danno tregua al Belpaese. C’è però qualche segnale di una fine del brutto tempo con l’inizio di marzo, indizi che però non bastano a riportare il sereno. A fornire un aggiornamento meteo è Paolo Sottocorona, collegato come di consueto per le sue previsioni nel corso della puntata di Omnibus su La7: “Sull’Europa c’è una perturbazione, molto bianca, molto estesa, molto bianca significa molto sviluppata in altezza e più fredda che ha girato e sta girando intorno a una zona di bassa pressione presente soprattutto al sud. Dove è più bianca già ci sono delle precipitazioni più estese e un po' più intense, meno al Centro Sud dell’Europa. C’è poi una discesa di aria fredda, un'altra perturbazione non è poi così lontana”.

Il meteorologo approfondisce poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, venerdì 1 marzo, le piogge più estese sono al Nord e sull'Appennino tosco-emiliano, sul settore Nord-Occidentale anche più intense, non sembrano fortissime ma comunque sono di una certa consistenza, poi insomma aveva piovuto molto anche nei giorni scorsi quindi qualche problema lo possono provocare. Moderate le piogge che possono complessivamente nel corso della giornata raggiungere il Centro, un po' meno al Sud. Nella giornata di domani, sabato 2 marzo, questo tempo fra l'incerto al Sud e il perturbato al Nord si attenua molto, quindi al Centro e al Sud rimangono eventuali piogge molto deboli, qualcosa di più in Toscana, al Nord, il Nordest, parte del Veneto, poi dall'altro lato Piemonte, la Valle d'Aosta, ma siamo in zona Alpina quindi nevicate, ma ancora ci sono precipitazioni. Nel complesso sono più deboli quindi sembra che tutto si stia calmando. In realtà – sottolinea Sottocorona - nella giornata di domenica abbiamo un nuovo marcato peggioramento, quella perturbazione che abbiamo visto sull'Inghilterra arriva sulle zone di Nord-Ovest, la Liguria, con fenomeni anche fortissimi. Quindi quantità elevatissime di precipitazioni, poi va a prendere in parte la Toscana, in parte la Sardegna e c'è una zona di bassa pressione che si va a formare tra Golfo Ligure, il Mar Ligure e la Costa Azzurra. Al Centro precipitazioni moderate sulle regioni Tirreniche, molto più deboli sul versante Adriatico. C’è un saliscendi dell'intensità delle precipitazioni”.

Infine Sottocorona si sofferma sulle temperature e i venti: “C’è uno scirocco che prende tutto l'Adriatico e ha dato delle temperature minime questa mattina insolitamente elevate sulla Pianura Padana, specie sulla parte orientale. Le massime di oggi tengono conto ovviamente delle precipitazioni, ma anche dove piove non sono bassissime, perché l'aria non è sicuramente fredda, molto umida, molto instabile, ma fredda al momento sicuramente no. La tendenza nelle prossime 24 ore addirittura c’è qualche leggero aumento, quindi se cambiano le temperature cambiano ancora a salire un poco”. Maltempo sì, ma gelo no.