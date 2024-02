Meteo, "pioggia tutti i giorni". Giuliacci: fino a quando durerà il maltempo

29 febbraio 2024 a

a

a

Come sarà il tempo nel fine settimana e cosa ci aspetta per i primi dieci giorni di marzo? A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze a dieci giorni è il colonnello Mario Giuliacci. La pioggia e la neve in quota non mollano l'Italia neanche questo weekend. Venerdì 1 marzo il tempo sarà piovoso al centro nord e in Campania e in Sicilia. Sabato 2 marzo il insisteranno deboli piogge al centro nord mentre domenica 3 marzo, viene riferito nel video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci , ci sarà l'arrivo di una nuova perturbazione.

Nuova "saccatura atlantica" pronta a entrare sull'Italia: la data

Il meteorologo si spinge con le "previsioni fino al 10 marzo: non solo pioverà tutti i giorni nel fine settimana", afferma Giuliacci, "ma pioverà tutti i giorni fino all'8 marzo" alternativamente in ampie zone della Penisola. Piogge abbondanti che sfioreranno 100 millimetri in molte regioni, "addirittura i 200 mm sui laghi lombardi, attenzione"; avverte l'esperto. Per quanto riguarda la neve, avremo nevicate in quota fino al 6-7 marzo con accumuli, sulle Alpi, fino a 40/60 centimetri. "Tutta neve che servirà a dare acqua in maggio giugno quando l'estate è siccitosa", spiega Giuliacci.