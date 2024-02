Giustizia, test psicoattitudinali per i magistrati: primo sì, cosa cambia

Pietro De Leo 29 febbraio 2024 a

Il tema è stato a lungo relegato nella categoria dei tabù, quelle cose che è meglio non affrontare salvo scatenare vespai. Quando ci provava Silvio Berlusconi, ai tempi degli scontri epici con la parte militante della magistratura, ne uscivano guerre termonucleari. Comunque, ora i test psicoattitudinali per i magistrati tornano d’attualità. Se n’era parlato qualche mese fa, poi l’argomento si era inabissato e ora, invece, riemerge.

La Commissione Giustizia del Senato, ieri, ha approvato in merito un parere allo schema di decreto legislativo riguardante le disposizioni sulla riforma ordinamentale della magistratura. Il parere, elaborato dal relatore Pierantonio Zanettin, Senatore di Forza Italia, invita il governo a valutare l’introduzione dei test per i candidati in ingresso nei ruoli della Italia Viva.

Dunque, un primo passo. Che ha scatenato reazioni politiche. Movimento 5 Stelle e Pd la buttano sull’evocativo, riportando alla mente Licio Gelli. I test, scrivono i componenti pentastellati, erano «uno dei punti qualificanti del piano di rinascita democratica messo a punto per assoggettare una magistratura ritenuta pericolosa». Stesso riferimento utilizza il dem Valter Verini. Segno di una difesa del dogma dell’insindacabilità delle doghe che ha contrassegnato, per trent’anni, il centrosinistra.

Certe storie, però (vedasi il magistrato catanese uso a raccogliere l’urina in bottigliette che poi riponeva nell’armadietto dell’ufficio) suggeriscono che invece il tema è molto serio. Lo sottolinea anche Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato. I test, dice, «sono indispensabili. Ne parliamo da anni e credo che si debba estendere a questa categoria una verifica che si rivela utile anche in tanti altri settori». Perplessità arrivano (ma non è una sorpresa) dall’Anm, con la vice presidente Alessandra Maddalena: «Non si comprende in cosa consisterebbe esattamente questo meccanismo di verifica», spiega, temendo rallentamenti dell’«iter di riempimento delle piante organiche». Prevedibile che questo dossier alimenti, da parte della magistratura, una nuova fase di conflittualità.