Meteo, il maltempo si sposta nelle prossime ore. Sottocorona: "Zona in rosso"

Una nuova fase di maltempo si sta abbattendo sull'Italia ed è prezioso, più che mai, diffondere le ultime previsioni. A farlo ci ha pensato Paolo Sottocorona che, come ogni mattina, ha anticipato che tempo ci aspetta nelle prossime ore. "Le carte ci davano colori sul rosso per quarantotto ore al Nord e, inevitabilmente, disagi e danni": questa l'amara premessa dell'esperto, che però ha subito puntualizzato: "Vedete questa nuvolosità molto bianca, molto compatta e molto fredda. Le nuvole più sono alte e più sono sviluppate. In qualche modo questi fenomeni intensi tendono ad attenuarsi. Non dico che migliori il tempo, ma le piogge previste al Nord hanno alcune zone, sul Piemonte, tra Veneto e Trentino, di precipitazioni intense ma non così intense come nelle ultime ore".

Tuttavia, l'allerta non è finita perché il maltempo, piuttosto che sparire, si sposta "verso Sud, gradualmente". Il motivo? Il meteorologo ha spiegato che "si forma una bassa pressione sul Tirreno, sul canale di Sardegna. Molto è sul mare. Positivo perché perdiamo la pioggia ma danni non se ne fanno", ha specificato. Per quanto riguarda la penisola, attesa solo "qualche pioggia". Nel mirino "le isole maggiori e la Calabria". Giovedì "al Nord resta una situazione di incertezza, ma il peggio è passato. Il maltempo si sposta tra Centro e Sud. Di nuovo compare la zona in rosso, che va dalle zone interne del Centro ai versanti ionici". Che vuol dire? "Maltempo molto forte". Nella giornata di venerdì, invece, "piogge moderate ovunque, la fase intensa è passata", ha concluso Sottocorona.